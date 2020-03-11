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Из шахты "Заполярная-2" в Коми вывели 122 горняка
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РИА Новости

Из шахты "Заполярная-2" в Коми вывели 122 горняка

23:30 11.03.2020 (обновлено: 23:39 11.03.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все 122 горняка выведены на поверхность из шахты "Воркутинская" в Коми, из "Заполярной" осталось вывести 36, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Коми. В "Северстали" сообщили, что началась полная плановая эвакуация работников из двух шахт - "Воркутинской" и "Заполярной". Необходимость эвакуации связана с тем, что шахты имеют единую вентиляционную систему.
"Из блока "Воркутинская" выведены все 122 человека. На 23.15 мск осталось вывести 36 человек из "Заполярной", - сказал собеседник агентства.
Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 49 человек и 11 единиц техники.
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6 марта, 10:23
ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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