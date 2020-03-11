Из шахты "Заполярная-2" в Коми вывели 122 горняка

Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Коми. В "Северстали" сообщили, что началась полная плановая эвакуация работников из двух шахт - "Воркутинской" и "Заполярной". Необходимость эвакуации связана с тем, что шахты имеют единую вентиляционную систему.
"Из блока "Воркутинская" выведены все 122 человека. На 23.15 мск осталось вывести 36 человек из "Заполярной", - сказал собеседник агентства.
Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 49 человек и 11 единиц техники.
6 марта, 10:23ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах