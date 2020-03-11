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Бастрыкин ждет доклада по делу о сбитом под Кировом мальчике
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РИА Новости

Бастрыкин ждет доклада по делу о сбитом под Кировом мальчике

23:22 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о сбитом в 2019 году под Кировом мальчике, в крови которого потом нашли алкоголь, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В июле 2019 года 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. На эксперта завели дело о халатности.
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"По поручению председателя СК РФ следствию поручено подробно доложить о ходе расследования данного уголовного дела, о проведенных следственных действиях, экспертизах и их результатах, а также представить дальнейшей план расследования, направленного на установление истины по данному уголовному делу и полной картины произошедшего", - сказала Петренко.
Отмечается, что в среду в СМИ появилась информация, в которой приводятся некоторые обстоятельства дела, ставятся под сомнение показания одного из допрошенных и приводятся данные повторной автотехнической экспертизы. Согласно документу, который получил отец ребенка, водитель машины превысил скорость. В то же время эксперт пришёл к выводу, что в данной ситуации это не могло стать причиной аварии, так как "водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд и при разрешённой скорости".
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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