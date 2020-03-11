Бастрыкин ждет доклада по делу о сбитом под Кировом мальчике

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о сбитом в 2019 году под Кировом мальчике, в крови которого потом нашли алкоголь, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

В июле 2019 года 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. На эксперта завели дело о халатности.

"По поручению председателя СК РФ следствию поручено подробно доложить о ходе расследования данного уголовного дела, о проведенных следственных действиях, экспертизах и их результатах, а также представить дальнейшей план расследования, направленного на установление истины по данному уголовному делу и полной картины произошедшего", - сказала Петренко.