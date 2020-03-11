Козак рассказал о новых механизмах работы по Донбассу

"Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах", - заявил Козак журналистам по итогам очередного раунда переговоров.