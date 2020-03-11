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Козак рассказал о новых механизмах работы по Донбассу
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РИА Новости

Козак рассказал о новых механизмах работы по Донбассу

23:19 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Контактная группа на переговорах в Минске договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по поиску политических решений урегулирования конфликта в Донбассе, заявил в среду заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
"Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах", - заявил Козак журналистам по итогам очередного раунда переговоров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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