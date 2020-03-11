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Козак рассказал о переговорах по обмену пленными в Донбассе
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РИА Новости

Козак рассказал о переговорах по обмену пленными в Донбассе

23:13 11.03.2020 (обновлено: 23:15 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, в течение недели будет верифицирован список людей.
"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть - договориться о конкретных действиях... когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос", - сказал Козак по итогам встречи контактной группы в Минске.
Он добавил, что в ходе встречи стороны обсуждали "перечень лиц с различным статусом".
"Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно этот список будет верифицирован, подтверждено желание каждого, его статус", - отметил Козак.
"Я очень надеюсь что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами", - добавил он.
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