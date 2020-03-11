Козак рассказал о переговорах по обмену пленными в Донбассе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента России Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, в течение недели будет верифицирован список людей.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть - договориться о конкретных действиях... когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос", - сказал Козак по итогам встречи контактной группы в Минске

Он добавил, что в ходе встречи стороны обсуждали "перечень лиц с различным статусом".

"Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно этот список будет верифицирован, подтверждено желание каждого, его статус", - отметил Козак.