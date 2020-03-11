Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление в среду в прайм-тайм по коронавирусу.
По словам Трампа, которые передали журналисты пула, он выступит "примерно в 8 вечера" (3.00 мск).
В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса