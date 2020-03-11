Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T23:11+0300
https://ria.ru/20200311/1568461569.html
Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156319/46/1563194676_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_e77a022e5f956a054f29f78a25fa6c91.jpg
РИА Новости

Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу

23:11 11.03.2020
2185
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление в среду в прайм-тайм по коронавирусу.
По словам Трампа, которые передали журналисты пула, он выступит "примерно в 8 вечера" (3.00 мск).
В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
574104
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Американские флаги в Вашингтоне
В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса
Последствия ракетного удара по авиабазе в Ираке
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
СМИ: Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Измерение температуры водителя автомобиля
Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Продажа медицинских масок
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния