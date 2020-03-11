В задымленной шахте "Заполярная-2" остались 158 человек

"После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте "Заполярная-2" на 22.40 выведены 84 человека, осталось 158", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в 21.55 поступило сообщение о задымлении на шахте "Заполярная-2", блок "Воркутинская". На место отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).
В "Северстали" пояснили, что идет полная плановая эвакуация работников из двух шахт - "Воркутинской" (122 человека) и "Заполярной" (120 человек). "Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что они имеют единую вентиляционную систему. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении компании.