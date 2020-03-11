В задымленной шахте "Заполярная-2" остались 158 человек

"После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте "Заполярная-2" на 22.40 выведены 84 человека, осталось 158", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 21.55 поступило сообщение о задымлении на шахте "Заполярная-2", блок "Воркутинская". На место отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).