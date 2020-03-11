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В задымленной шахте "Заполярная-2" остались 158 человек
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РИА Новости

В задымленной шахте "Заполярная-2" остались 158 человек

23:05 11.03.2020 (обновлено: 23:31 11.03.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Восемьдесят четыре горняка выведены на поверхность из шахты "Заполярная-2" в Коми после задымления, внизу остались еще 158 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте "Заполярная-2" на 22.40 выведены 84 человека, осталось 158", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в 21.55 поступило сообщение о задымлении на шахте "Заполярная-2", блок "Воркутинская". На место отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).
В "Северстали" пояснили, что идет полная плановая эвакуация работников из двух шахт - "Воркутинской" (122 человека) и "Заполярной" (120 человек). "Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что они имеют единую вентиляционную систему. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении компании.
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Северсталь (металлургическая компания)Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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