Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Власти Власти Боливии объявляют чрезвычайное положение в стране в связи с коронавирусом , сообщил глава администрации президента Йерко Нуньес.

"Правительство объявляет чрезвычайное положение в стране, что позволит властям ускорить направление средств на борьбу с вирусом", - сказал он.

Глава администрации добавил, что власти не намерены закрывать границы, однако граждане должны соблюдать добровольную изоляцию, если прибыли из стран, где заболевание особенно распространено.

Накануне власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы