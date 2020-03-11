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Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
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РИА Новости

Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

22:57 11.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Власти Боливии объявляют чрезвычайное положение в стране в связи с коронавирусом, сообщил глава администрации президента Йерко Нуньес.
"Правительство объявляет чрезвычайное положение в стране, что позволит властям ускорить направление средств на борьбу с вирусом", - сказал он.
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Глава администрации добавил, что власти не намерены закрывать границы, однако граждане должны соблюдать добровольную изоляцию, если прибыли из стран, где заболевание особенно распространено.
Накануне власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБоливияВ мире
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