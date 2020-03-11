Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T22:51+0300
https://ria.ru/20200311/1568461248.html
Два самолета Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантикой
https://cdn23.img.ria.ru/images/152766/77/1527667767_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_fdaba5b814edcc7d6f0f5238f6d8ebe3.png
РИА Новости

Два самолета Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантикой

22:51 11.03.2020
380
© Фото : Japan Ministry of DefenseПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© Фото : Japan Ministry of Defense
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота выполнили в среду плановый полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщила пресс-служба флота.
"Одиннадцатого марта два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана - Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полета составила более 14 часов, протяженность маршрута - свыше 10 тысяч километров.
Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщила пресс-служба Северного флота.
Учения ВКС России над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами
8 марта, 13:06
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
1610000
Обсудить 0
Ту-142Северный флот ВМФ РоссииВ мире
Рекомендуем
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН отложила конференции из-за коронавируса
Последствия ракетного удара по авиабазе в Ираке
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах по обмену пленными в Донбассе
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Солдаты армии США в Ираке
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле в Ираке
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Дмитрий Козак
Козак рассказал о новых механизмах работы по Донбассу
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
В задымленной шахте "Заполярная-2" остались 158 человек
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
Из шахты "Заполярная-2" в Коми вывели 122 горняка
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР назвали дату встречи контактной группы по Донбассу
Автомобиль миссии ОБСЕ в Донецкой области, Украина. Архивное фото
В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования в Донбассе
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
Из задымленных шахт в Коми вывели всех горняков
Женщина в маске
Все крупнейшие музеи Мадрида закрываются для посещения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния