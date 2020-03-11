Два самолета Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантикой

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота выполнили в среду плановый полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщила пресс-служба флота.
"Одиннадцатого марта два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана - Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полета составила более 14 часов, протяженность маршрута - свыше 10 тысяч километров.
Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщила пресс-служба Северного флота.