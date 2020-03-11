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Штаб-квартира ООН отложила конференции из-за коронавируса
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РИА Новости

Штаб-квартира ООН отложила конференции из-за коронавируса

22:28 11.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ООН, 11 мар - РИА Новости. Штаб-квартира ООН отложила на более поздний срок ряд конференций из-за ситуации вокруг распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе организации.
"Из-за нынешней ситуации с COVID-19 Межправительственная конференция по морскому биоразнообразию зон за пределами национальной юрисдикции (которая должна была пройти с 23 мата по 3 апреля) и 19-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (намечавшаяся на 13-24 апреля) отложены до последующего уведомления", - сказано в сообщении.
При этом в нем отмечается, что это не полный список отмененных мероприятий на площадке ООН.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗООНВ мире
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