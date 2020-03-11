Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом

АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении "жёстких профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса", среди них - набор двух тысяч медработников и врачей, ограничение религиозных собраний.

С телеобращением Мицотакис выступил в среду вечером после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

"В настоящее время мир сталкивается с беспрецедентным кризисом в области общественного здравоохранения. На сегодняшний день наша страна не пострадала так сильно, как другие. Но давайте не будем иметь иллюзий: самое тяжёлое еще впереди", - сказал премьер.

"На данном этапе любое самоуспокоение недопустимо. Вот почему мы решили своевременно принять строгие меры предосторожности, чтобы ограничить распространение вируса", - сказал Мицотакис.

По его словам, у большинства людей, которые заболевают, симптомы будут слабыми или вообще не будут проявляться, но некоторым, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, может потребоваться госпитализация.

Он подчеркнул, что правительство уже делает все необходимое для охраны общественного здоровья: добавляет койки в отделения интенсивной терапии государственных больниц и использует частные клиники по всей стране.

Будет упрощена процедура приема медработников на работу.

"По экспресс-процедуре мы набираем две тысячи медработников и врачей с двухлетним контрактом", - сообщил премьер.

Мицотакис назвал правильным решение закрыть все учебные заведения на 14 дней и сообщил, что министерство образования готово внедрить процедуры электронного обучения, начиная с 3-го класса.

"Это значит, конечно, что у наших детей будет много свободного времени", - сказал премьер. Он посоветовал избегать многолюдных мест, где болезнь легче передается.

"И внимание к бабушкам и дедушкам: лучше держаться подальше от них, особенно если у вас есть малейший симптом", - заметил он.

Премьер сообщил, что пока государство будет работать в обычном режиме, но оно также опробует новые инструменты, такие как гибкий график работы, видеоконференции и работа на удаленном доступе.

Премьер пообещал поддержку экономике.

"Уже приостановлены выплаты НДС и взносов в фонд социального страхования для предприятий, которые пострадали. И с сегодняшнего дня мы вводим специальный отпуск для работающих родителей в государственном и частном секторах с детьми до 15 лет. Государство будет финансировать часть его. Но мы все должны разделить бремя: государство, бизнес и работники", - сказал премьер.

Он пообещал в ближайшее время объявить другие меры поддержки для пострадавших секторов.

Мицотакис сообщил, что наряду с другими европейскими странами призвал внести изменения в Пакт стабильности и в бюджетные цели с целью финансирования чрезвычайных расходов. "Я верю, что это произойдет и что Европейский союз сделает все возможное, чтобы быстро поддержать свои государства-члены", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр отметил, что никакая массовая мера не может заменить индивидуальную ответственность, и призвал соблюдать ежедневную гигиену, часто и тщательно мыть руки, не касаться лица, оставаться дома, когда есть симптомы заболевания, не отвечать на рукопожатия, не навещать часть пожилых людей и тяжело больных пациентов, которым угрожает наибольшая опасность.

"Вышесказанное не является вопросом прав личности. Но это социальный долг и сознательное самоограничение", - сказал Мицотакис.

В заключение премьер коснулся широко обсуждаемой темы - богослужения в период эпидемии. По словам Мицотакиса, иногда хочется полагаться на веру.

"Однако как премьер-министр я должен слушать специалистов-ученых. То, что относится к общественным собраниям, относится и к нашим церквям. Вот почему религиозные обязанности также должны быть адаптированы к реальности. И должны исполняться, насколько это возможно, из дома, чтобы ограничить большие собрания. Церковь верующих большая", - сказал премьер.

Он заявил, что ждет поддержки церковного руководства в общем деле.

"Но моя институциональная роль требует от меня ясности по этому вопросу. Я знаю, что вера часто начинается там, где заканчивается наука. Но вера, в которой мы нуждаемся сейчас, заключается в том, что мы сможем преодолеть кризис. Нам всем достаточно следовать указаниям врачей и специалистов", - сказал Мицотакис.