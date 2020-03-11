Число жертв коронавируса в Британии увеличилось до восьми

Люди в защитных масках во Флоренции, Италия

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще двое британцев скончались от коронавируса, сообщило в среду вечером Управление здравоохранения Англии.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 83, составив 456, это самый большой скачок за всю историю наблюдения за заболеванием. Ранее сообщалось о шести погибших от коронавируса

"Один пациент скончался в среду в городе Дадли (недалеко от Бирмингема)... Еще один - в больнице в графстве Уорикшир", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.