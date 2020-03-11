В ДНР рассказали о возможных участках отвода сил в Донбассе

"Эти факторы не добавили конструктива и не привели к прогрессу согласования границ новых участков. На данный момент в работе остаются все предложенные ранее сторонами участки, из которых на нашей территории условно совпадают два из трех: в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" и Донецкой фильтровальной станции – Авдеевской промзоны", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.