В ДНР рассказали о возможных участках отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Район Донецкой фильтровальной станции и пункта пропуска "Октябрь" обсуждаются как возможные участки отвода сил в Донбассе, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Полпред ДНР отметила, что в ходе переговоров подгруппы по безопасности Киев пытался "саботировать прямое обсуждение с нашими представителями границ новых участков".
"Эти факторы не добавили конструктива и не привели к прогрессу согласования границ новых участков. На данный момент в работе остаются все предложенные ранее сторонами участки, из которых на нашей территории условно совпадают два из трех: в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" и Донецкой фильтровальной станции – Авдеевской промзоны", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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