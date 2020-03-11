Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T22:42+0300
https://ria.ru/20200311/1568460347.html
Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568316573_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5ee5de9ac407b3b558a06889a6a1531f.jpg
РИА Новости

Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"

21:58 11.03.2020 (обновлено: 22:42 11.03.2020)
2711
© REUTERS / Edgard GarridoЖенщина в медицинской маске в поезде в Токио
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
© REUTERS / Edgard Garrido
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса схожа с "черным лебедем" – определения американского экономиста и писателя Нассима Талеба по своей неожиданности и значительности негативных последствий, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения. В итоге оно оказывается простым. Практика показала, что никто и никогда не может предсказать кризисы (это предполагает и сама теория), однако эксперты во всем мире регулярно пытаются это делать.
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
6 марта, 08:00РИА Наука
"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе
"К сожалению, объявленная пандемия лишь подольет масла в огонь панических настроений. Ведущие страны уже начали пересматривать свой прогноз относительно годового роста своих экономик. Текущий коронавирус - это настоящий "Черный лебедь" описанный в книге Нассима Талеба - неожиданное событие со значительными последствиями", - считает эксперт.
"Можно сделать вывод, что, скорее всего, плановые показатели по темпам роста российской экономики также будут пересмотрены в сторону понижения (сейчас Минэкономразвития прогнозирует рост в 2020 году на 1,9% - ред.), но у нашей финансовой системы достаточно ресурсов, чтобы пережить это непростое время", - добавил Косарев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
9489411
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Кремле принимают необходимые меры по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Продажа медицинских масок
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния