Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
"Это формальные стадии — сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией", — пояснил он.
По словам специалиста, ВОЗ не обязан вводить какие-либо новые ограничительные меры, все страны могут бороться с распространением вируса по своему усмотрению.
Аналогичное мнение высказал врач Тимур Пестерев.
"Пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, нежели какое-то локальное распространение", - цитирует его РБК.
Медик подчеркнул, что в России применяют достаточно мер предосторожности.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус сообщил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии – сильной эпидемии, которая может распространяться на большой территории. ВОЗ предполагает, что количество заболевших и погибших увеличится.
На данный момент коронавирус диагностировали уже у 118 тысяч человек в 114 странах, более четырех тысяч из них умерли. В России зарегистрировали 28 случаев.
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