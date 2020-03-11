Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Объявление пандемии Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

"Это формальные стадии — сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией", — пояснил он.

По словам специалиста, ВОЗ не обязан вводить какие-либо новые ограничительные меры, все страны могут бороться с распространением вируса по своему усмотрению.

Аналогичное мнение высказал врач Тимур Пестерев.

"Пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, нежели какое-то локальное распространение", - цитирует его РБК.

Медик подчеркнул, что в России применяют достаточно мер предосторожности.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус сообщил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии – сильной эпидемии, которая может распространяться на большой территории. ВОЗ предполагает, что количество заболевших и погибших увеличится.