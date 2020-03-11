В Кремле принимают необходимые меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле пока никаких дополнительных рекомендаций медиков в связи с коронавирусом не получали, все мероприятия у президента РФ Владимира Путина идут в обычном режиме, но меры предосторожности принимаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал Песков РИА Новости.
Он подчеркнул, что все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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