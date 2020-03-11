Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T21:54+0300
https://ria.ru/20200311/1568460153.html
В Кремле принимают необходимые меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314091_0:78:1602:979_1036x0_80_0_0_21c851d5013ab777201357f2d34d7a1e.jpg
РИА Новости

В Кремле принимают необходимые меры по борьбе с коронавирусом

21:54 11.03.2020
1638
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле пока никаких дополнительных рекомендаций медиков в связи с коронавирусом не получали, все мероприятия у президента РФ Владимира Путина идут в обычном режиме, но меры предосторожности принимаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал Песков РИА Новости.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
10 марта, 08:00
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
Он подчеркнул, что все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
9840110
Обсудить 4
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль оценил необходимость новых мер против коронавируса в России
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Продажа медицинских масок
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
СМИ: Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния