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В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
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РИА Новости

В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

21:47 11.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство. Архивное фото
ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Словакии в связи с угрозой расширения коронавируса объявила с 6.00 (8.00 мск) 12 марта на всей территории республики чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Петер Пеллегрини.
"Целью объявления чрезвычайного положения является создание условий для принятия необходимых мер по ограничению и уменьшению последствий распространения коронавируса для угрозы общественному здоровью на территории республики", - говорится в решении правительства, с которым журналистов ознакомил премьер.
В документе также говорится о мерах, которые должны принять отдельные государственные органы и ведомства для разрешения кризисной ситуации в стране.
По данным на 11 марта, в Словакии зарегистрировано 10 случаев заболеваний вирусом COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСловакияВ мире
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