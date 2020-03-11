В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Словакии в связи с угрозой расширения коронавируса объявила с 6.00 (8.00 мск) 12 марта на всей территории республики чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Петер Пеллегрини

"Целью объявления чрезвычайного положения является создание условий для принятия необходимых мер по ограничению и уменьшению последствий распространения коронавируса для угрозы общественному здоровью на территории республики", - говорится в решении правительства, с которым журналистов ознакомил премьер.

В документе также говорится о мерах, которые должны принять отдельные государственные органы и ведомства для разрешения кризисной ситуации в стране.