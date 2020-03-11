В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.