В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кремль внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Внимательно следим за развитием ситуации", - сказал Песков.
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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