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Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
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РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки

21:34 11.03.2020 (обновлено: 21:42 11.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Франции выросло за сутки почти на 500 человек, приблизившись к 2,3 тысячи, число жертв выросло в полтора раза - до 48, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.
"На сегодняшний вечер во Франции диагностирован 2 281 случай заражения коронавирусом, что почти на 500 больше, чем вчера", - сказал Веран в ходе брифинга в среду.
Он заявил, что от вируса скончались уже 48 человек. "В палатах реанимации находятся 105 человек", - добавил министр.
Сутки назад сообщалось, что во Франции вирус подхватили 1 784 человека, 33 заразившихся скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФранцияВ мире
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