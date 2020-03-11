В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил

"С нашей стороны еще на прошлом заседании были представлены предложения с указанием границ и координат участков, а также полная аргументация по поводу предложений обеих сторон. К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили. Мы готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения наших подразделений, как это предлагает украинская сторона", - приводит слова Никоронова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.