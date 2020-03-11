Рошаль оценил необходимость новых мер против коронавируса в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В России предприняты все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса, дополнительные меры не нужны, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ доктор Леонид Рошаль.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончался 4 291 человек.
"В России уже делается все, что необходимо, ничего другого делать не нужно", - цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
Он напомнил, что российские специалисты продолжают работу над вакциной существующего штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
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