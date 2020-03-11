Чехия готова к разблокировке отношений с Россией

ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Чехия готова к переговорам с РФ с целью разблокировать взаимные отношения и заинтересована в скором прагматичном и взвешенном решении проблемных тем, говорится в заявлении высшего государственного руководства Чехии после совещания в среду.
В совещании приняли участие президент республики Милош Земан, глава верхней палаты парламента, сената, Милош Выстрчил, спикер нижней палаты парламента Радек Вондрачек, премьер Андрей Бабиш, глава МИД Томаш Петршичек, глава минобороны Лубомир Метнар и глава МВД Ян Гамачек.
19 декабря 2019, 22:10МИД Чехии хочет "налить чистого вина" в отношения с Москвой
"Высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Причем с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ. Они констатировали, что двусторонние отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем", - говорится в заявлении чешских властей.
Там отмечается, что чешско-российская программа остается политизированной и ограниченной в том, что касается содержания и коммуникационных каналов.
"Поэтому Чехия готова к переговорам с целью разблокирования взаимных отношений и заинтересована в скором, прагматичном и взвешенном решении этих тем, чему могла бы способствовать, кроме прочего, встреча президентов (Чехии и РФ) в мае этого года (на праздновании дня Победы в Москве)", - говорится в заявлении.
При этом предполагается, что интерес к устранению "негативного содержания взаимоотношений является совместным и двусторонним", добавляется в заявлении.