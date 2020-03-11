Чехия готова к разблокировке отношений с Россией

"Высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Причем с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ. Они констатировали, что двусторонние отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем", - говорится в заявлении чешских властей.