Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса станет серьезным ударом для глобальной экономики, торговли и финансовой системы, в том числе для российской, заявил РИА Новости глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

"Объявление ВОЗ пандемии нового коронавируса в мире - серьёзный удар для экономики и финансовой системы РФ, как и во всём мире", - считает эксперт.

Рябинин напомнил, что коронавирус уже серьезно начал влиять на экономические цепочки, что приводит к замедлению мировой торговли. В результате российские банки, которые обслуживают занимающиеся экспортом компании, также могут почувствовать негативное влияние от пандемии, отметил аналитик.