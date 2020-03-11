Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T21:24+0300
https://ria.ru/20200311/1568459144.html
Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568201648_0:345:2952:2005_1036x0_80_0_0_ea6ca74572da41bfe6111936f34790f3.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику

21:24 11.03.2020
1509
© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса станет серьезным ударом для глобальной экономики, торговли и финансовой системы, в том числе для российской, заявил РИА Новости глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
9 марта, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
"Объявление ВОЗ пандемии нового коронавируса в мире - серьёзный удар для экономики и финансовой системы РФ, как и во всём мире", - считает эксперт.
Рябинин напомнил, что коронавирус уже серьезно начал влиять на экономические цепочки, что приводит к замедлению мировой торговли. В результате российские банки, которые обслуживают занимающиеся экспортом компании, также могут почувствовать негативное влияние от пандемии, отметил аналитик.
Он добавил, что объявление пандемии в совокупности с дальнейшим негативным развитием ситуации на нефтяном рынке, ростом до критических показателей индекса страха и снижением экономической активности может привести к рецессии в российской экономике.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
923700
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭкономика
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль оценил необходимость новых мер против коронавируса в России
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
СМИ: Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Кремле принимают необходимые меры по борьбе с коронавирусом
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Прага
Чехия готова к разблокировке отношений с Россией
Кадр из выпуска программы Давай поженимся! от 11.03.2020
Лариса Гузеева необычно завершила выпуск "Давай поженимся!"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния