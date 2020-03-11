СМИ: Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС позволит Трампу выделить федеральные средства на борьбу с вирусом, в противном случае их бы пришлось запрашивать дополнительно через конгресс.

Ранее конгресс выделил более 8 миллиардов долларов на противостояние вирусу, но администрация ведет переговоры о дополнительных средствах на стимулирование экономики и компенсацию гражданам, которые будут вынуждены пропускать работу.