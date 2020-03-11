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В Польше число случаев коронавируса возросло до 31
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РИА Новости

В Польше число случаев коронавируса возросло до 31

20:59 11.03.2020
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© REUTERS / StringerЗакрытая средняя школа в Ухане
Закрытая средняя школа в Ухане
© REUTERS / Stringer
ВАРШАВА, 11 мар – РИА Новости. Количество пациентов, у которых подтвержден коронавирус, в Польше превысило 30, сообщает министерство здравоохранения республики.
"У нас четыре новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных позитивными результатами лабораторных тестов. В сумме это уже 31 случай заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, новые случаи касаются женщины из Великопольского воеводства, мужчины из Опольского воеводства и двух женщин из Варминьско-Мазурского воеводства. Медики оценивают состояние всех новых пациентов как "хорошее".
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
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