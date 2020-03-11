В Польше число случаев коронавируса возросло до 31

По данным минздрава, новые случаи касаются женщины из Великопольского воеводства, мужчины из Опольского воеводства и двух женщин из Варминьско-Мазурского воеводства. Медики оценивают состояние всех новых пациентов как "хорошее".

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.