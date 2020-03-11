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2020-03-11T23:37+0300
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
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РИА Новости

Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

20:59 11.03.2020 (обновлено: 23:37 11.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Во-первых, Forbes называет президента Владимира Путина и главу Минэнерго Александра Новака опытными управленцами, способными принимать сложные решения по нефти. Автор статьи указывает, что этого нельзя сказать про саудовское руководство.
"Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка", — считает издание.
Помимо этого, на руку России играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу. Акции компании купил каждый пятый подданный Саудовской Аравии, многие даже взяли кредиты ради этого. Однако после срыва сделки ОПЕК+ акции стали стоить дешевле, чем на момент выхода компании на биржу, и их цена продолжает падать.
"Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию", — резюмирует издание.
Министр финансов Антон Силуанов
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Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом три дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.
Московская биржа
Вчера, 10:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций вырос после обвала во вторник
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Обсудить 165
РоссияЦены на нефтьSaudi AramcoМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
Даже мои тапочки смеются)) У Аравии значительно дешевле стоит добыча нефти, чем у нас, так что они могут долго жить и не тужить на дешевой нефти.
11 марта, 21:31
АНАнна Никанорова
834412155
Не хочу огорчать, но у ВАС в Украине нефти вообще нет.
11 марта, 22:03
euex- ukrainian
1804111225
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