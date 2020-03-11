Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.

"Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка", — считает издание.

Помимо этого, на руку России играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу. Акции компании купил каждый пятый подданный Саудовской Аравии, многие даже взяли кредиты ради этого. Однако после срыва сделки ОПЕК+ акции стали стоить дешевле, чем на момент выхода компании на биржу, и их цена продолжает падать.

"Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию", — резюмирует издание.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.