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Губернатор штата Вашингтон запретил крупные мероприятия в Сиэтле
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РИА Новости

Губернатор штата Вашингтон запретил крупные мероприятия в Сиэтле

20:56 11.03.2020
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© РИА Новости / О. Иванов / Перейти в фотобанкНочной Сиэтл
Ночной Сиэтл
© РИА Новости / О. Иванов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор штата Вашингтон Джей Инзли сообщил, что запретил из-за коронавируса мероприятия с более чем 250 участниками в Сиэтле и окрестностях, которые составляют три округа этого штата на тихоокеанском побережье США.
"С сегодняшнего дня я распорядился в соответствии со своими полномочиями на случай чрезвычайных ситуаций, что некоторые события с более чем 250 участниками запрещены распоряжением губернатора", - сказал Инзли на пресс-конференции, которую транслировали власти штата.
"Это не просто обычный грипп, это вирус, который, по словам экспертов, по меньшей мере в 10 раз более потенциально смертоносен, чем грипп", - сказал губернатор.
По его словам, в штате подтверждена смерть 24 человек из-за коронавируса, подтверждено также 268 случаев заболевания. По его словам, заражены могут быть дополнительно "сотни или тысячи" жителей штата.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСиэтлВашингтон (штат)СШАВ мире
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