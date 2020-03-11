Губернатор штата Вашингтон запретил крупные мероприятия в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Губернатор штата Вашингтон Джей Инзли сообщил, что запретил из-за коронавируса мероприятия с более чем 250 участниками в Сиэтле и окрестностях, которые составляют три округа этого штата на тихоокеанском побережье США

"С сегодняшнего дня я распорядился в соответствии со своими полномочиями на случай чрезвычайных ситуаций, что некоторые события с более чем 250 участниками запрещены распоряжением губернатора", - сказал Инзли на пресс-конференции, которую транслировали власти штата.

"Это не просто обычный грипп, это вирус, который, по словам экспертов, по меньшей мере в 10 раз более потенциально смертоносен, чем грипп", - сказал губернатор.

По его словам, в штате подтверждена смерть 24 человек из-за коронавируса, подтверждено также 268 случаев заболевания. По его словам, заражены могут быть дополнительно "сотни или тысячи" жителей штата.