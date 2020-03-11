"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 13 марта приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону в связи с введенным авиавластями РФ ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании", - сказали в пресс-службе.
"Клиентам отмененных рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - добавили там.