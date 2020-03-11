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"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию
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РИА Новости

"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию

20:50 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 13 марта приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону в связи с введенным авиавластями РФ ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании", - сказали в пресс-службе.
"Клиентам отмененных рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - добавили там.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыПобеда (авиакомпания)ГерманияИспанияВ мире
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