"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию

"Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании", - сказали в пресс-службе.