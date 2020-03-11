Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа

Как сообщил телеканал, мужчина скончался 9 марта. На протяжении всего времени вплоть до утра среды женщина находилась в доме с телом умершего мужа. В итоге администрация изменила свое решение и вывезла труп до прихода отчета об анализе мазков слизистой.