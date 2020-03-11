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Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
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РИА Новости

Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа

20:43 11.03.2020 (обновлено: 23:44 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В итальянской провинции Савона женщина провела несколько дней в доме с телом мертвого мужа из-за карантина, сообщил местный телеканал IVG.it.
Отмечается, что в соответствии с правилами карантина к телам умерших от коронавируса нельзя приближаться. Согласно регламенту, прежде чем удалить тело, необходимо взять мазки слизистой и у погибшего, и у супруги. Перед смертью у мужчины обнаружились симптомы коронавируса, и местные власти решили дождаться результатов анализов.
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Как сообщил телеканал, мужчина скончался 9 марта. На протяжении всего времени вплоть до утра среды женщина находилась в доме с телом умершего мужа. В итоге администрация изменила свое решение и вывезла труп до прихода отчета об анализе мазков слизистой.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 12 тысяч случаев заражения новым типом вируса, более 800 человек погибли.
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