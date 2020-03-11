Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"Все существующие визы, за исключением дипломатических, рабочих, виз сотрудников ООН и международных организаций, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления.

Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Также правительство предупреждает, что все въезжающие в страну, в том числе и граждане Индии, будут помещены в 14-дневный карантин, в случае если они посещали Китай Германию после 15 февраля. Эти меры также начнут действовать 13 марта. В связи с этим власти настоятельно не рекомендуют индийцам выезжать за границу без причин первостепенной важности.

Ранее сообщалось, что власти Индии из-за распространения коронавируса с 11 марта приостановили действие виз, выданных ранее гражданам Франции, Германии и Испании, которые еще не въехали в страну.