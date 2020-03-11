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2020-03-11T20:39+0300
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Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
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РИА Новости

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

20:39 11.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
"Все существующие визы, за исключением дипломатических, рабочих, виз сотрудников ООН и международных организаций, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления.
Также правительство предупреждает, что все въезжающие в страну, в том числе и граждане Индии, будут помещены в 14-дневный карантин, в случае если они посещали Китай, Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля. Эти меры также начнут действовать 13 марта. В связи с этим власти настоятельно не рекомендуют индийцам выезжать за границу без причин первостепенной важности.
Ранее сообщалось, что власти Индии из-за распространения коронавируса с 11 марта приостановили действие виз, выданных ранее гражданам Франции, Германии и Испании, которые еще не въехали в страну.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИндияВ мире
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