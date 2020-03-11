В Киеве обвинили Москву в "подготовке захвата Украины и Белоруссии"

КИЕВ, 11 мар РИА Новости. Депутат Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарности" Владимир Вятрович считает, что закон о приеме украинцев и белорусов в гражданство РФ без экзамена якобы является "подготовкой Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии".

Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Депутат отметил, что Россия использует знания украинцами русского языка как дополнительный аргумент в пользу того, что украинцы с русскими - один народ.

"Признание всех украинцев и белорусов "русскоязычными" является еще и очередным свидетельством подготовки Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией. В Минске это заявление назвали "не очень обдуманными". А российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление Киева "дешевой пропагандой".