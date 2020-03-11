В Киеве обвинили Москву в "подготовке захвата Украины и Белоруссии"

КИЕВ, 11 мар РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарности" Владимир Вятрович считает, что закон о приеме украинцев и белорусов в гражданство РФ без экзамена якобы является "подготовкой Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии".
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
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Депутат отметил, что Россия использует знания украинцами русского языка как дополнительный аргумент в пользу того, что украинцы с русскими - один народ.
"Признание всех украинцев и белорусов "русскоязычными" является еще и очередным свидетельством подготовки Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии", - написал депутат на своей странице в Facebook.
Ранее занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией. В Минске это заявление назвали "не очень обдуманными". А российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление Киева "дешевой пропагандой".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.