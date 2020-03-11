ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления

ЖЕНЕВА, 11 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны, в которых не был обнаружен новый Страны, в которых не был обнаружен новый коронавирус или выявлено менее 10 случаев, должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя вспышки COVID-19, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус

"В 81 стране мире нет ни одного случая (нового коронавируса - ред.), поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения. Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны. Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что действия стран по сдерживанию вируса должны быть жесткими.

"Мы полагаем, что в тех странах, где уже есть зараженные, вирус все еще можно сдержать, каким бы большим ни было количество зараженных. Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать", - подчеркнул он.