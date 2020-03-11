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2020-03-11T23:41+0300
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Начинает работу межрегиональная программа "Больших гастролей"
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РИА Новости

Начинает работу межрегиональная программа "Больших гастролей"

23:41 11.03.2020
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© предоставлено пресс-службой Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова, директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
Елена Булукова, директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
© предоставлено пресс-службой Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Межрегиональная программа театрального проекта "Большие гастроли" стартует 11 марта, сообщает пресс-служба.
Первым в турне отправится Альметьевский татарский драматический театр с показами спектаклей на сцене Туймазинского драматического театра, далее гастроли театра продолжатся в Республике Башкортостан.
Также в начале сезона, с 13 по 26 марта, "Ведогонь-театр" посетит Свердловскую область и Пермский край: Нижний Тагил, города Березники, Чусовой, Губаха.

"Масштабная межрегиональная программа "Больших гастролей" — это большой культурный обмен, охватывающий всю страну от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки. Федеральный центр ежегодно создает максимально охватную разветвленную гастрольную сеть в результате чего зрителям из самых удаленных уголках России открывается целое созвездие артистов и спектаклей", — комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ обработал 281 заявку и утвердил межрегиональную программу из 118 театров с охватом 72 регионов, с 730 показами спектаклей в 105 городах. В прошлом году 70 регионов приняли 115 театров с 758 показами спектаклей в 100 городах.
Межрегиональное направление "Больших гастролей" появилось в 2017 году, с тех пор развивается самая разветвленная региональная гастрольная сеть, вовлекающая каждый год новые театры, новые города.
В новом сезоне впервые в программе участвуют 24 российских театра: "Ведогонь-театр" (г. Москва), Драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Орловский государственный академический театр им. И.С.Тургенева, Пензенский областной академический театр им. А.В.Луначарского, Пермский театр "У Моста", Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, Театр "Школа драматического искусства" (г. Москва), Русский драматический театр им. А.С.Пушкина (г. Майкоп), Драматический театр города Вольска, Мирнинский театр (г. Мирный Республики Саха (Якутия), Канский драматический театр, Московский театр "Театр Луны", Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр им. Островского, Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика" (г. Москва), Бугурусланский городской драматический театр им. Гоголя, Ставропольский театр драмы им. Лермонтова, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Чувашский академический драматический театр им. Иванова, Озёрский театр драмы и комедии "Наш дом", Театр "Камерная сцена" (г. Лобня), Химкинский драматический театр "Наш дом".
Подробный список всех участников на сайте.
Программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года и включает пять направлений: федеральное, межрегиональное, детско-юношеское, зарубежное, студенческое. В 2019 году "Большие гастроли" достигли рекордных результатов — в них приняли участие 267 театров, которые показали более 2000 спектаклей. Аудитория зрителей превысила 700 тысяч человек.
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