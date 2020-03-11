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Сандерс отказался выходить из президентской гонки
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РИА Новости

Сандерс отказался выходить из президентской гонки

20:27 11.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс дал понять, что не намерен выходить из президентской гонки демократов, несмотря на серьезное отставание от Джо Байдена на праймериз.
"Дональд Трамп должен потерпеть поражение, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. В воскресенье вечером в ходе первых дебатов один на один американцы смогут увидеть, кто из кандидатов лучше подходит для достижения этой цели", - сказал Сандерс, выступая в своем родном городе Берлингтоне, штат Вермонт.
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Сандерс значительно отстает от Байдена по количеству делегатов, которые должны будут выдвинуть кандидата в президенты на съезде демократов в июле.
Сандерс признал поражение на праймериз во вторник в ряде штатов.
"Наша кампания выиграла идеологические дебаты, но мы проигрываем дебаты об избираемости", - признал Сандерс.
"Вчерашний день, очевидно, был для нашей компании не лучшим с точки зрения количества делегатов. Вчера стало ясно, что хотя мы пока проигрываем гонку по делегатам... но мы выигрываем в важных вопросах, которые определят будущее нашей страны", - сказал Сандерс.
"Сегодня я говорю демократическому истеблишменту: чтобы выиграть в будущем, вы должны завоевать избирателей, которые представляют будущее нашей страны, вы должны говорить о вопросах, которые важны для них", - сказал Сандерс, отметив, что его поддерживает молодежь, а Байдена — в основном люди старше 65.
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