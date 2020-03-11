Сандерс отказался выходить из президентской гонки

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Сенатор Сенатор Берни Сандерс дал понять, что не намерен выходить из президентской гонки демократов, несмотря на серьезное отставание от Джо Байдена на праймериз.

"Дональд Трамп должен потерпеть поражение, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. В воскресенье вечером в ходе первых дебатов один на один американцы смогут увидеть, кто из кандидатов лучше подходит для достижения этой цели", - сказал Сандерс, выступая в своем родном городе Берлингтоне, штат Вермонт

Сандерс значительно отстает от Байдена по количеству делегатов, которые должны будут выдвинуть кандидата в президенты на съезде демократов в июле.

Сандерс признал поражение на праймериз во вторник в ряде штатов.

"Наша кампания выиграла идеологические дебаты, но мы проигрываем дебаты об избираемости", - признал Сандерс.

"Вчерашний день, очевидно, был для нашей компании не лучшим с точки зрения количества делегатов. Вчера стало ясно, что хотя мы пока проигрываем гонку по делегатам... но мы выигрываем в важных вопросах, которые определят будущее нашей страны", - сказал Сандерс.