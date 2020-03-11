Вайнштейн заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается

НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Голливудский продюсер Голливудский продюсер Харви Вайнштейн , которого суд приговорил к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается в том, что сделал, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн. Обе они присутствовали в зале суда в среду и в своих выступлениях рассказали о том, как на всей их жизни отразились злодеяния, совершенные Вайнштейном.

"Прежде всего, обращаясь ко всем женщинам, которые давали показания, я (хочу сказать), что испытываю огромное чувство вины", - сказал Вайнштейн, единственный раз выступивший за весь судебный процесс.

"Я виноват, что всем мужчинам и женщинам пришлой пройти через этот кризис в нашей стране сейчас", - добавил он, имея в виду движение жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Продюсер признался, что перечитывал переписку с Мириам и Джессикой и расценивал общение с этими женщинами как "серьезную дружбу".

"Да, я дрался с моим братом, да, я говорил плохие вещи людям, но есть очень много людей - тысячи людей, которые могли бы сказать много хорошего обо мне", - заявил Вайнштейн, который говорил сбивчиво.

"Я бы многое сделал. Я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился о моих детях и моей семье ", - отметил он. Продюсер рассказал, как он давно не видел своих взрослых детей.

Cудья Джейм Берк был непреклонен. "Я подтверждаю, что вы секс-преступник", - заявил он.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения.