Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-12T02:14+0300
https://ria.ru/20200311/1568457438.html
Вайнштейн заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568451313_476:0:2905:1367_1036x0_80_0_0_b79ebd2739a49c0655b8df234f596b7f.jpg
РИА Новости

Вайнштейн заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается

20:26 11.03.2020 (обновлено: 02:14 12.03.2020)
1741
© REUTERS / Lucas JacksonПродюсер Харви Вайнштейн в уголовном суде Нью-Йорка
Продюсер Харви Вайнштейн в уголовном суде Нью-Йорка
© REUTERS / Lucas Jackson
НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается в том, что сделал, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн. Обе они присутствовали в зале суда в среду и в своих выступлениях рассказали о том, как на всей их жизни отразились злодеяния, совершенные Вайнштейном.
"Прежде всего, обращаясь ко всем женщинам, которые давали показания, я (хочу сказать), что испытываю огромное чувство вины", - сказал Вайнштейн, единственный раз выступивший за весь судебный процесс.
"Я виноват, что всем мужчинам и женщинам пришлой пройти через этот кризис в нашей стране сейчас", - добавил он, имея в виду движение жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Продюсер признался, что перечитывал переписку с Мириам и Джессикой и расценивал общение с этими женщинами как "серьезную дружбу".
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Вчера, 16:55Культура
Вайнштейн приехал в суд в кресле-каталке
"Да, я дрался с моим братом, да, я говорил плохие вещи людям, но есть очень много людей - тысячи людей, которые могли бы сказать много хорошего обо мне", - заявил Вайнштейн, который говорил сбивчиво.
"Я бы многое сделал. Я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился о моих детях и моей семье ", - отметил он. Продюсер рассказал, как он давно не видел своих взрослых детей.
Cудья Джейм Берк был непреклонен. "Я подтверждаю, что вы секс-преступник", - заявил он.
Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения.
Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Американская актриса Дженнифер Энистон и американский кинопродюсер Харви Вайнштейн
Вчера, 13:40Культура
СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
1821111
Обсудить 1
КультураХарви ВайнштейнСШАВ мире
Рекомендуем
Продюсер Харви Вайнштейн в уголовном суде Нью-Йорка
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Американская актриса Дженнифер Энистон и американский кинопродюсер Харви Вайнштейн
СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Владимир Вятрович
В Киеве обвинили Москву в "подготовке захвата Украины и Белоруссии"
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Сандерс отказался выходить из президентской гонки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния