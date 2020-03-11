Одинокие малыши на льдинах: в Питере спасают нерпят

За последние два дня спасли три малыша. Новорожденные нерпы плыли на льдине, оторванные от матери. В таком возрасте малыши не могут прокормиться самостоятельно и нуждаются в заботе. За минувшие несколько дней в Центре изучения и спасения морских млекопитающих появилось восемь ладожских нерпят. Практически всех подобрали на Неве.