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Одинокие малыши на льдинах: в Питере спасают нерпят
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РИА Новости
Одинокие малыши на льдинах: в Питере спасают нерпят
Новорожденные детеныши ладожских нерп терпят бедствия на льдинах Невы. Их спасением занимаются активисты "Фонда друзей Балтийской нерпы".
2020-03-11T20:22+0300
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Одинокие малыши на льдинах: в Питере спасают нерпят

20:22 11.03.2020
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Новорожденные детеныши ладожских нерп терпят бедствия на льдинах Невы. Их спасением занимаются активисты "Фонда друзей Балтийской нерпы".
За последние два дня спасли три малыша. Новорожденные нерпы плыли на льдине, оторванные от матери. В таком возрасте малыши не могут прокормиться самостоятельно и нуждаются в заботе. За минувшие несколько дней в Центре изучения и спасения морских млекопитающих появилось восемь ладожских нерпят. Практически всех подобрали на Неве.
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Новости - ЭкологияНева (река)ВидеоОбщество
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