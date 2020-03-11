Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле пока не видели обращение к РФ ассоциации итальянских адвокатов с просьбой помочь с медицинскими масками северу Италии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Александро Мария Тирелли, глава ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву"), заявил ранее РИА Новости, что организация обратилась к руководству Российской Федерации с просьбой направить гуманитарный груз на север Италии для борьбы с распространением коронавируса.
"Нет, пока этого сообщения не видели", - сказал Песков.