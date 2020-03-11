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2020-03-11T20:19+0300
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Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
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РИА Новости

Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину

20:19 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле пока не видели обращение к РФ ассоциации итальянских адвокатов с просьбой помочь с медицинскими масками северу Италии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Александро Мария Тирелли, глава ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву"), заявил ранее РИА Новости, что организация обратилась к руководству Российской Федерации с просьбой направить гуманитарный груз на север Италии для борьбы с распространением коронавируса.
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РоссияДмитрий ПесковИталияВ мире
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