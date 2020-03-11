В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи

РИМ, 11 мар - РИА Новости. Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло на 2 тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными, потому они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих дней", - объяснил он.
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По его словам, выздоровевших в стране стало больше на 41, всего теперь их 1045 человек.
"Мы зарегистрировали 196 летальных исходов", - заявил Боррелли. Таким образом, число жертв достигло 827. Накануне рост числа смертельных исходов составил 168.
Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 12 462, заявил Боррелли.
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