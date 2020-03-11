Оперштаб рекомендовал проводить массовые мероприятия в видеоформате

"Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.