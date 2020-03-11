Франция поддержала идею включить парламентариев в "нормандский формат"

"Речь идет об инициативе парламентариев, которые и должны прояснить свои намерения. Такой тип инициативы нам кажется поддерживающим усилия трехсторонней контактной группы, лидеров и глав правительств "нормандского" формата", - отметили в ведомстве.

Так называемый "нормандский" формат (с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.