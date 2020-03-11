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Франция поддержала идею включить парламентариев в "нормандский формат"
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РИА Новости

Франция поддержала идею включить парламентариев в "нормандский формат"

20:07 11.03.2020 (обновлено: 20:16 11.03.2020)
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Инициатива о создании парламентского "нормандского" формата поддержит усилия контактной группы по Украине и лидеров государств и правительств "нормандского" формата, считают в МИД Франции.
"Речь идет об инициативе парламентариев, которые и должны прояснить свои намерения. Такой тип инициативы нам кажется поддерживающим усилия трехсторонней контактной группы, лидеров и глав правительств "нормандского" формата", - отметили в ведомстве.
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Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому" формату парламентариев России, Украины, Германии и Франции, и выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит такую идею. В свою очередь Медведчук рассказал, что были предложения, в том числе на встрече с делегацией Госдумы, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение.
Так называемый "нормандский" формат (с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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"Нормандская четверка"МИД Франции‎ФранцияВ мире
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