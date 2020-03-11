В Армении подтвердили три новых случая коронавируса

ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Три новых случая Три новых случая коронавируса подтверждены в Армении , сообщил в среду премьер Никол Пашинян

Ранее в Армении был лишь один подтвержденный случай коронавируса.

"Сегодня, к сожалению, у нас есть три новых случая коронавируса. Двое (заразившихся – ред.) – граждане Армении 45 и27 лет, один – гражданин Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии", - написал премьер в Facebook.

По его словам, сейчас устанавливается круг контактов больных.

"У гражданина Италии и одного из армянских граждан жалоб нет. У другого гражданина Армении пневмония", - добавил Пашинян.

Он также сообщил, что находящиеся на карантине 32 человека чувствуют себя хорошо.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.