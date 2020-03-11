Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах в размере 65,6 тысячи рублей военным, проходившим службу в составе 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения социальной защиты военнослужащих, проходивших военную службу в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и членов их семей постановляю: установить с 1 марта ежемесячную денежную выплату в размере 65 619,5 рубля", - говорится в документе.

Согласно указу, выплаты будут получать военные, проходившие службу в составе этой роты, а также члены семей погибших военных. Добавляется, что правительство в течение месяца должно установить источники и порядок финансирования, а также порядок назначения и осуществления выплат.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.