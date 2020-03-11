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Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье
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РИА Новости

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье

20:01 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах в размере 65,6 тысячи рублей военным, проходившим службу в составе 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения социальной защиты военнослужащих, проходивших военную службу в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и членов их семей постановляю: установить с 1 марта ежемесячную денежную выплату в размере 65 619,5 рубля", - говорится в документе.
Разведвзвод 6-й роты
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Согласно указу, выплаты будут получать военные, проходившие службу в составе этой роты, а также члены семей погибших военных. Добавляется, что правительство в течение месяца должно установить источники и порядок финансирования, а также порядок назначения и осуществления выплат.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Военнослужащий ССО ВС РФ
24 ноября 2018, 08:00
Стоять насмерть. Пять русских подразделений, принявших неравный бой
11622135
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Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинШатойский районОбщество
Популярные комментарии
Не прошло и 20 лет, как вспомнили об этом
11 марта, 20:17
Ю.Юрий .
800007
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