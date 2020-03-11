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Российским чиновникам рекомендовали отменить загранкомандировки
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РИА Новости

Российским чиновникам рекомендовали отменить загранкомандировки

20:00 11.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в медицинских масках
Девушки в медицинских масках
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Девушки в медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральным ведомствам рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или организованных во исполнение поручений президента и правительства для обеспечения безопасности страны, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
"Федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны", - говорится в сообщении.
В оперштабе также рекомендовали сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.
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