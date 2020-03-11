СПЧ попросит правительство поддержать проект по лечению больных СМА

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по социальным правам планирует обратиться в правительство с просьбой о поддержке законопроекта, предусматривающего возможность покупки за счет государства лекарств для больных спинально-мышечной атрофией (СМА), сообщается на сайте СПЧ.
"Комиссия СПЧ по социальным правам, которую возглавляет заместитель председателя Совета Ирина Киркора, в ближайшее время подготовит обращение в правительство России с просьбой поддержать законопроект и тем самым содействовать в разрешении проблем сотен российских семей, воспитывающих детей, больных СМА", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что Совет обеспокоен положением российских семей, в которых растут дети с СМА.
Отмечается, что законопроект, который бы предусматривал соответствующие закупки, 11 февраля был внесен в Госдуму, но 20 февраля он был отправлен на доработку из-за отсутствия отзыва правительства.