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В Ирландии зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Ирландии зафиксировали первую смерть от коронавируса

19:52 11.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от нового типа коронавируса зафиксирован в Ирландии, сообщает департамент здравоохранения страны.
"Центр охраны здоровья сегодня был проинформирован о том, что пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Ирландии. Это первая смерть от COVID-19, зафиксированная в Ирландии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.
По последним данным, в стране зафиксированы 34 случая заражения коронавирусом.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИрландияВ мире
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