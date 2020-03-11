В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка

"Все пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу №1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания", - добавили в штабе.