Политолог оценил шансы Байдена на президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший вице-президент США Джо Байден практически обеспечил себе выдвижение в президенты от демократов, хотя сенатор-социалист Берни Сандерс вряд ли выйдет из гонки, заявил РИА Новости глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск.
По предварительным данным, Байден захватил уверенное лидерство в количестве делегатов партийного съезда, который выдвинет кандидата в президенты - более 820 против более чем 660 у Сандерса. Северная Дакота отправляет на съезд партии 18 избираемых делегатов. В частности, Байден победил в четырех из шести штатов, проводивших праймериз во вторник, в том числе в крупном штате Мичиган.
"На данный момент Джо Байден становится выдвиженцем демократов, если не произойдет какого-то катастрофического события. Учитывая, что демократы распределяют делегатов (партийного съезда) пропорционально, нынешнее лидерство Байдена в сочетании с его вероятной большой победой во Флориде на следующей неделе практически это гарантирует", - сказал политолог.
"Мне сложно представить, чтобы Сандерс выбыл. Это, похоже, не в его характере, и он так давно баллотируется. Если бы он был настоящим демократом, то он мог бы (выйти из гонки), но весь его подход заключается в нападении как на демократический истеблишмент, так и на республиканцев", - добавил Редлоск.
Он допустил, что некоторые разочарованные избиратели Сандерса могут проголосовать за Дональда Трампа, но отметил, что это не повлияет на общий расклад выборов.
"Некоторые сторонники Сандерса не проголосуют за Байдена на общих выборах. Некоторые останутся дома, некоторые проголосуют за третьего кандидата, а некоторые могут проголосовать за Трампа. Но это более чем компенсируется более значительным числом умеренных избирателей, которые никогда не проголосовали бы за Сандерса, но изучат возможность поддержать Байдена", - считает Редлоск.