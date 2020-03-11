Политолог оценил шансы Байдена на президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший вице-президент Бывший вице-президент США Джо Байден практически обеспечил себе выдвижение в президенты от демократов, хотя сенатор-социалист Берни Сандерс вряд ли выйдет из гонки, заявил РИА Новости глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск.

По предварительным данным, Байден захватил уверенное лидерство в количестве делегатов партийного съезда, который выдвинет кандидата в президенты - более 820 против более чем 660 у Сандерса. Северная Дакота отправляет на съезд партии 18 избираемых делегатов. В частности, Байден победил в четырех из шести штатов, проводивших праймериз во вторник, в том числе в крупном штате Мичиган

"На данный момент Джо Байден становится выдвиженцем демократов, если не произойдет какого-то катастрофического события. Учитывая, что демократы распределяют делегатов (партийного съезда) пропорционально, нынешнее лидерство Байдена в сочетании с его вероятной большой победой во Флориде на следующей неделе практически это гарантирует", - сказал политолог.

"Мне сложно представить, чтобы Сандерс выбыл. Это, похоже, не в его характере, и он так давно баллотируется. Если бы он был настоящим демократом, то он мог бы (выйти из гонки), но весь его подход заключается в нападении как на демократический истеблишмент, так и на республиканцев", - добавил Редлоск.

Он допустил, что некоторые разочарованные избиратели Сандерса могут проголосовать за Дональда Трампа , но отметил, что это не повлияет на общий расклад выборов.