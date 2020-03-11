Россия введет временное ограничение на выдачу виз гражданам Италии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия с 13 марта в связи с распространением коронавируса вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных", - говорится в сообщении.
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