Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T20:10+0300
https://ria.ru/20200311/1568455978.html
Россия введет временное ограничение на выдачу виз гражданам Италии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440727_0:20:2949:1679_1036x0_80_0_0_6645631ef5027001cde379153db8800e.jpg
РИА Новости

Россия введет временное ограничение на выдачу виз гражданам Италии

19:44 11.03.2020 (обновлено: 20:10 11.03.2020)
637
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия с 13 марта в связи с распространением коронавируса вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных", - говорится в сообщении.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2031022
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Девушки в медицинских масках
Российским чиновникам рекомендовали отменить загранкомандировки
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии оценил заявление Меркель о распространении коронавируса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Встреча министров G7 в Питтсбурге пройдет в формате видеоконференции
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Ирландии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Катар
В Катаре зафиксировали 238 новых случаев заражения коронавирусом
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
СМИ: Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния