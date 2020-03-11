В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек

ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 24, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
"Инфицированных - 24, в режиме карантина - 298, в стационарах под наблюдением - 46 человек", - отмечается на сайте.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса