В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России зафиксировали восемь новых случаев заражения В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом , сообщил оперативный штаб.

Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы , двое — из Московской области . Все они за последние две недели ездили в Италию

Отмечается, что один из заразившихся — ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся, уже установили.

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.

Испанией и Власти приняли дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией Францией . Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз итальянским гражданам, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.