В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию.
Отмечается, что один из заразившихся — ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся, уже установили.
Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.
Также в России рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а федеральным органам власти — отменить загранкомандировки сотрудников, за исключением неотложных или для исполнения поручений президента либо премьера.
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