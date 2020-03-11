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В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

19:39 11.03.2020 (обновлено: 23:40 11.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию.
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Отмечается, что один из заразившихся — ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся, уже установили.
Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.
Власти приняли дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз итальянским гражданам, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.
Также в России рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а федеральным органам власти — отменить загранкомандировки сотрудников, за исключением неотложных или для исполнения поручений президента либо премьера.
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Хватит уже нагонять искусственную панику. Хватит подчистую выполнять все указания вашингтонского обкома.
11 марта, 19:55
sshumov.1973
692205113
Прямо сразу после сообщения о пандемии. Самим-то не смешно?!
11 марта, 19:43
Антон Ивашкин
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