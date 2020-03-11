В Москве завели дело против мужчины, толкнувшего контролера в метро

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следственный комитет в Москве завел уголовное дело против мужчины, толкнувшего контролера столичного метро, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
По данным ведомства, 7 марта на станции метро "Теплый стан" мужчина толкнул контролера, из-за чего женщина упала и получила телесные повреждения. Добавляется, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 2002 года рождения по признакам преступления, предусмотренного статьей "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Иванова.
Она добавила, что мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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